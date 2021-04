De gemiddelde huurprijs van woningen in de vrije sector is in het eerste kwartaal van dit jaar met 2,4 procent gedaald. Volgens woningplatform Pararius, dat vooral veel huurwoningen in steden aanbiedt, is het voor het eerst dat in grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven sprake is van een daling. Nieuwe huurders betaalden gemiddeld 16,34 euro per vierkante meter per maand.