Eigenaar Thuisbezorgd.nl geeft startsein cijferseizoen op Damrak

Op het Damrak gaat de aandacht dinsdag vooral uit naar maaltijdbezorger Just Eat Takeaway. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl gaf het startsein voor het cijferseizoen en zette zijn snelle groei ook in de eerste drie maanden van dit jaar voort. Verder wordt vooral uitgekeken naar de Amerikaanse inflatiecijfers, die later op de dag naar buiten komen. Door de omvangrijke steun van de overheid en de versoepeling van de coronamaatregelen is het gemiddelde prijspeil in de Verenigde Staten naar verwachting flink opgelopen.