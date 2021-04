Zo’n 1,6 miljoen banen in Nederland komen de komende jaren onder druk te staan door digitalisering, concludeert accountants- en adviesbureau PwC na onderzoek. De mensen die een dergelijke ‘zombiebaan’ hebben zijn echter goed om te scholen. De meeste vaardigheden die deze werknemers hebben zijn te gebruiken in banen waar in de toekomst wel behoefte aan is.