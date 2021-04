De snelle groei van maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway (JET) zet ook begin 2021 door. Het bedrijf achter onder andere de website Thuisbezorgd.nl zag het aantal bestellingen in het eerste kwartaal met 79 procent groeien tot 200 miljoen orders. Topman Jitse Groen spreekt in een toelichting van een „zeer sterk” begin van het jaar.