Het aantal 80-plussers zal in 2050 flink zijn toegenomen, voorspellen het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) in de Verkenning Bevolking 2050. Volgens het CBS neemt het aantal 80-plussers toe van ruim 800.000 in 2021, tot zo’n 2 miljoen in 2050. Hoe sterk het aantal 80-plussers precies stijgt is vooral afhankelijk van de levensverwachting.