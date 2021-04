Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway (JET), het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl, komt dinsdag met een handelsupdate over het eerste kwartaal. Bekend is dat de onderneming profiteert van de coronacrisis en dan met name de sluiting van de horeca, waardoor meer mensen eten thuis laten bezorgen. Maar de extra opbrengsten betekenen niet automatisch meer winst, omdat het bedrijf ook kampt met flinke kostenposten.