Chipconcern Nvidia was maandag een grote winnaar op de beurzen in New York. Beleggers reageerden enthousiast op de aankondiging dat het bedrijf met zijn eerste microprocessors komt. Ook het Chinese webwinkelconcern Alibaba was in trek op de beurs. Wall Street was verder vooral in afwachting van het Amerikaanse kwartaalcijferseizoen dat deze week gaat beginnen.