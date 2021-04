‘Sofagate’-overleg top EU-parlement met Michel en Von der Leyen

De voorzitter van het Europees Parlement David Sassoli en de fractievoorzitters in het parlement hebben EU-president Charles Michel en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen verzocht om dinsdag ‘sofagate’ met hen te komen bespreken. Zo is de pijnlijke ontmoeting van het tweetal vorige week in Ankara met president Recep Erdogan, waar Von der Leyen werd afgescheept met een tweederangs zitplaats zonder dat Michel ingreep, gaan heten. Michel zal in het parlement volgens zijn woordvoerder verklaren dat zo’n incident nooit meer mag plaatsvinden en zijn ‘diepe spijt betuigen’.