De Blauwe Moskee in Amsterdam gaat haar deuren voor een beperkt aantal bezoekers openen tijdens de gebeden in de maand ramadan. De gebeden worden de komende weken samengevoegd waardoor de dienst maximaal 45 minuten zal duren, zodat iedereen uiterlijk 21.30 uur de moskee verlaat en tijdig voor de avondklok thuis is, stelt het bestuur van de moskee.