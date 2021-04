Beleggers zinnen op een flinke schadevergoeding van ABN AMRO. Volgens de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) was de bank veel te laat met het geven van informatie over de witwasverdenkingen door het Openbaar Ministerie (OM). Daardoor zouden onwetende beleggers gedupeerd zijn. Mogelijk loopt het schadebedrag in de miljoenen euro’s, aldus de beleggersclub.