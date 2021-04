De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ziet verwarring, tegenstrijdigheden en zelfgenoegzaamheid bij de aanpak van het coronavirus. Daardoor is de pandemie nog lang niet voorbij, aldus WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hij wijst op volle restaurants en clubs en drukke markten waar bijna niemand voorzorgsmaatregelen neemt, en dat in landen waar nog steeds besmettingen zijn.