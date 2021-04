De verhuizing van het RIVM naar een nieuw pand in Utrecht is nog eens vijftien maanden tot anderhalf jaar vertraagd. De oplevering van het gebouw liep al eens drie jaar vertraging op, omdat het ontwerp niet onvoldoende trillingsvrij zou zijn voor laboratoriumapparatuur. Nu is de verwachting dat het pand mede als gevolg van de coronacrisis op zijn vroegst eind volgend jaar kan openen.