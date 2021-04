Beleggers namen maandag geen risico in afwachting van het kwartaalcijferseizoen dat deze week begint. De verwachtingen over de bedrijfsresultaten zijn hooggespannen nu veel beursgraadmeters op recordhoogtes staan. Maar de stemming op de Europese aandelenbeurzen was op de eerste handelsdag van de week nog duidelijk terughoudend.