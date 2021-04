Boekwinkelketen BoekenVoordeel, goed voor 86 winkels in Nederland, heeft faillissement aangevraagd. Door de gedwongen coronasluiting kwam het bedrijf flink in de problemen. Ondanks de steun van de overheid, een flexibele opstelling van leveranciers en extra investeringen van de eigenaar is het volgens BoekenVoordeel niet meer verantwoord om verder te gaan met het bedrijf.