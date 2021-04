Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), is blij met het advies van de Gezondheidsraad om de tijd tussen de eerste en de tweede prik te verlengen zodat er genoeg vaccin is om meer mensen de eerste prik te geven. „Fantastisch, goed nieuws”, zei hij maandag in zijn eerste reactie. Het kan zelfs leiden tot „aanzienlijk” minder opnames, schat hij.