Een 45-jarige man uit Utrecht is in beeld gekomen als de mogelijke dader van een 21 jaar oude verkrachting in zijn woonplaats in de nacht van 21 op 22 juni 2000. De politie heeft de man gearresteerd toen DNA dat hij recent moest afstaan in een drugszaak overeen bleek te komen met DNA-sporen die verzameld waren na de verkrachting. De Utrechter ontkent de verkrachting, aldus de politie.