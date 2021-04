Horeca wil snellere vaccinatie om open te kunnen

De horeca wil dat het kabinet vaart maakt met het vaccineren. Dan kan de horeca sneller helemaal open in plaats van gedeeltelijk, met alleen de terrassen open. Zondag zei het demissionaire kabinet na het Catshuisoverleg dat eventuele versoepelingen pas per 28 april mogelijk zouden zijn, mits de cijfers het toelaten. „Als je enige taak als overheid is het vaccinatiebeleid op orde krijgen en het is aan alle kanten één groot drama, dan kun je erop wachten dat je kunt blijven schuiven met data”, zegt horecaondernemer Johan de Vos uit Breda.