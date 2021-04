De twee hoofdverdachten in de zogeheten fipronilaffaire zijn maandag veroordeeld tot ieder een jaar celstraf. De 35-jarige Martin van de B. uit Barneveld en de 28-jarige Mathijs IJ. uit Nederhemert hebben de volksgezondheid in gevaar gebracht, zo oordeelt de rechtbank in Zwolle. Ze bestreden bloedluis in stallen van kippenboeren met fipronil, een insecticide die niet gebruikt mag worden bij de productie van voedingsmiddelen.