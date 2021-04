Top 50PLUS ruziet over wetsvoorstel rekenrente

De Eerste Kamerfractie van 50PLUS keert zich tegen de Tweede Kamerfractie van haar eigen partij, omdat ze het niet eens zijn over een wetsvoorstel over de rekenrente voor pensioenen. De nieuwe partijleider Liane den Haan wil dat wetsvoorstel niet meer indienen, waardoor de SP dit in de Tweede Kamer doet. De senaatsfractie steunt het voorstel nog wel, en vindt dat Den Haan „welke grip dan ook verliest op dit voor zijn achterban zo belangrijke onderwerp”.