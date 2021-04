Zowel in binnen- als buitenland zijn de ogen gericht op de 189 Nederlandse proeftoeristen die maandagmiddag naar het Griekse eiland Rhodos vliegen. De all-inclusive vakantie moet volgens de directeur van reisorganisatie Sunweb, Mattijs ten Brink, „een schat aan informatie” opleveren voor de reisbranche over hoe we binnenkort weer veilig vakantie kunnen vieren in coronatijd.