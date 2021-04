Informateur Herman Tjeenk Willink spreekt maandagmiddag, om 15.00 uur, voor het eerst met de nieuwe Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66). Vorige week sprak Tjeenk Willink alle leiders van partijen in de Tweede Kamer. Het is aan hem om te kijken of de vertrouwenscrisis op het Binnenhof op te lossen is.