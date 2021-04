Het lukt de Oekraïense president niet zijn Russische collega Vladimir Poetin aan de telefoon te krijgen over de escalatie van het conflict in Oost-Oekraïne. De woordvoerster van de Oekraïense leider Volodimir Zelenski zegt dat haar baas heeft gevraagd om een gesprek, maar dat er geen reactie is gekomen uit Moskou. Dat heeft volgens haar 80.000 militairen samengetrokken aan de grens.