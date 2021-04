Leiding CDU steunt Armin Laschet als kandidaat-premier

Het bestuur van de partij van bondskanselier Angela Merkel, de CDU (Christelijk Democratische Unie), wil dat de premier van Noordrijn-Westfalen, Armin Laschet, de man wordt die zich in de komende verkiezingen opwerpt als opvolger van Merkel. Volgens een van de bestuursleden, minister-president van Hessen Volker Bouffier, wil het bestuur dat Laschet naar voren wordt geschoven en dus niet de Beierse christendemocraat Markus Söder. Maar de CDU wil hoe dan ook samen met de Beierse zusterpartij CSU optrekken en er is nog niets definitiefs besloten. Er wordt in nog meer organen van de christendemocratische partijen over de kwestie gepraat.