Farmaceut Janssen uit Leiden heeft een eerste partij van 79.200 doses coronavaccin geleverd aan Nederland. Die hoeveelheid is goed voor het compleet vaccineren van net zoveel mensen. In tegenstelling tot de drie andere vaccins die tot nog toe zijn goedgekeurd in de Europese Unie, is van het Janssen-vaccin slechts één prik nodig. De eerste doses kwamen maandag aan bij het bedrijf Movianto in Oss. Van daaruit worden ze verdeeld.