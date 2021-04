Huisartsen dringen aan: snel vaccin voor risicogroepen onder 60

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) hoopt dat zo snel mogelijk duidelijk wordt welk coronavaccin mensen onder de 60 jaar uit risicogroepen kunnen krijgen. Zij komen niet meer in aanmerking voor het vaccin van AstraZeneca, want dat is alleen nog bedoeld voor mensen van 60 jaar en ouder. „Voor deze mensen moet op heel korte termijn een oplossing komen. Wij dringen daar zeer op aan bij het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM”, zegt een woordvoerster van de LHV.