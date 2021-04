De politie heeft een 43-jarige man opgepakt, die een hoogbejaarde Nijmegenaar op klaarlichte dag van 10.000 euro zou hebben beroofd. De man achtervolgde de 86-jarige Nijmegenaar, nadat die het geldbedrag in het centrum van zijn woonplaats uit een geldautomaat had gehaald. De beroofde man wilde met het geld bouwvakkers in zijn woning contant betalen.