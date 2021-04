De bij een militaire staatsgreep afgezette leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, heeft in een korte rechtszitting gevraagd om haar advocaten persoonlijk te kunnen spreken. Ze is gevangen gezet en de nieuwe machthebbers hebben een reeks beschuldigingen tegen haar aangevoerd. Maandag kwam daar weer eentje bij die net als eerdere verwijten te maken heeft met de coronamaatregelen. De volgende zitting is 26 april.