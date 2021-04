Zaak Malek F. vertraagd: vervoer stond bij verkeerde gevangenis

Het hoger beroep in de zaak van de Haagse steker Malek F. begint op de eerste zittingsdag later dan gepland, door transportproblemen. Het speciaal transport voor de verdachte stond maandagochtend klaar bij de extra beveiligde gevangenis in Vught, terwijl F. al een paar weken terug is overgeplaatst naar de penitentiaire inrichting De Schie in Rotterdam. Zonder aanwezigheid van de verdachte kon het gerechtshof niet om 10.00 uur beginnen met de zitting.