De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vindt het onacceptabel als de heropening van hogescholen en universiteiten opnieuw wordt uitgesteld. Volgens de planning zouden de onderwijsinstellingen over twee weken (op 26 april) de deuren weer openen. Zondag kwam naar buiten dat het kabinet geplande versoepelingen wil uitstellen. Het is nog onduidelijk of dit ook voor de heropening van het hoger onderwijs geldt.