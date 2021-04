Webwinkel Alibaba stijgt in Hongkong ondanks recordboete

Het aandeel Alibaba behoorde maandag tot de sterkste stijgers op de beurs in Hongkong. China legde het webwinkelconcern van techmiljardair Jack Ma afgelopen weekend een recordboete van omgerekend 2,3 miljard euro op voor monopoliepraktijken. Beleggers hielden er echter al rekening mee dat Alibaba een flinke boete zou krijgen en reageerden opgelucht dat de kwestie nu eindelijk achter de rug is. De Aziatische aandelenmarkten lieten overwegend verliezen zien in afwachting van de start van het kwartaalcijferseizoen.