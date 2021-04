Damrak maakt zich op voor kwartaalcijferseizoen

Op het Damrak maken beleggers zich maandag alvast op voor de start van het kwartaalcijferseizoen. De week begint nog rustig, maar op dinsdag komt maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, de eigenaar van Thuisbezorgd.nl, met resultaten. Woensdag geven de grote Amerikaanse banken Goldman Sachs, JPMorgan Chase en Wells Fargo een inkijk in de boeken. De verwachtingen over de bedrijfsresultaten zijn hooggespannen, nu veel beursgraadmeters op recordhoogtes staan.