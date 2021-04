In de gerechtsbunker in Amsterdam vindt maandag de vierde dag plaats van het openbare verhoor van kroongetuige Nabil B. (34) in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Afgelopen vrijdag ondervroegen hoofdverdachte Ridouan Taghi en zijn advocaat ‘spijtoptant’ B. Maandag krijgen verdachte Mohamed R. en diens raadsman die kans.