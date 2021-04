Man opgepakt na aanvallen agent, zelf ook gestompt door politie

Een 22-jarige man is zaterdag aangehouden omdat hij in Almere een agent had aangevallen. Dat gebeurde bij een woningbrand aan de Allendestraat, waar de man de vermoedelijke veroorzaker van de brand wilde aanvallen. De baby van de 22-jarige man moest naar het ziekenhuis, meldt de politie. Van de arrestatie van de man gaan beelden rond, waarop te zien is dat een agent de verdachte meerdere keren stompte. Maar volgens de politie geven deze niet het volledige beeld weer van wat zich heeft afgespeeld.