Handhavers hebben zondag op vijf plaatsen in het noorden van Limburg mensen beboet die zich niet hielden aan de regels in de buitengebieden. Het gaat om mensen die hun honden los lieten lopen, van de paadjes afweken, afgesloten gebieden inliepen of op crossmotoren rondscheurden. In totaal deelden handhavers 31 boetes uit, meldt de politie.