Het is voor winkeliers nog enorm spannend of ze komende week van het kabinet te horen krijgen of ze weer volledig open kunnen. Dat zegt directeurs Udo Delfgou van branchevereniging INretail. Waar de signalen vanuit Den Haag afgelopen week nog overwegend positief waren, durft hij nu geen voorspellingen meer te doen over de uitkomst van het ministersoverleg in het Catshuis.