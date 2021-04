Zowel Söder als Laschet willen opvolger Merkel worden

De leidinggevenden van de Duitse christendemocratische zusterpartijen CDU en CSU waren zondag bijeen om zich te buigen over de opvolging van bondskanselier Angela Merkel (CDU), minder dan zes maanden voor de verkiezingen in september. Markus Söder van de CSU zei als eerste bereid te zijn om de kanselierskandidaat voor de christendemocraten te worden. Niet veel later maakte ook zijn belangrijkste concurrent Armin Laschet (CDU) zijn kandidatuur bekend.