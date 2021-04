Veertien bezoekers van een illegaal feest in de nacht van zaterdag op zondag in het Brabantse Asten hebben dat moeten bekopen met een boete. Ze kregen een bekeuring voor het overtreden van de avondklok. Ook de eigenaar van de loods waarin het feest plaatsvond kreeg een bekeuring, in dit geval voor het veroorzaken van geluidsoverlast. De politie heeft het feest beëindigd.