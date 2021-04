Snel ingrijpen door een toevallig passerende automobilist heeft zondag voorkomen dat een stuurloze vrachtwagen tegen een woning in Voerendaal, vlakbij Heerlen, aanreed. De vrachtwagenchauffeur was onwel geworden en verloor de macht over het stuur. De truck reed daarop een tuin binnen en rolde door richting de woning.