Politie maakt eind aan feest in Naaldwijk, 40 aanhoudingen

Agenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag een einde gemaakt aan een illegaal feest in een schuur aan de Opstalweg in het Zuid-Hollandse Naaldwijk. Alle aanwezige feestgangers, pakweg veertig mensen, zijn aangehouden omdat ze niet wilden vertrekken, zegt een politiewoordvoerster. Een 25-jarige man uit ’s Gravenzande raakte gewond toen hij 2,5 meter naar beneden viel bij een poging zich te verstoppen. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht.