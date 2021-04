Grootste Duitse oppositiepartij verschuift keuze topkandidaat

De rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD), de grootste Duitse oppositiepartij, heeft besloten nog geen topkandidaten te benoemen voor de parlementsverkiezingen later dit jaar. Op een partijcongres in Dresden vond een meerderheid van de gedelegeerden het beter de keuze over te laten aan de partijleden, om zo het democratische karakter van de AfD te vergroten. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een duo, net als vier jaar geleden.