De protestmars zaterdag tegen coronamaatregelen in Baarn, georganiseerd door ‘Police for Freedom’, is ten einde. De gemeente laat weten dat de burgemeester de opdracht had gegeven de bijeenkomst om 14.30 uur te beëindigen. „De organisatie van de demonstratie heeft opgeroepen om rustig naar huis te gaan en het lijkt erop dat de mensen daar gehoor aan geven.” Er werden twee personen aangehouden.