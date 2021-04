In Baarn is zaterdag aan het einde van de ochtend een protestmars van start gegaan, georganiseerd door ‘Police for Freedom’. De actie lijkt zich te richten tegen de vrijheidsbeperkende coronamaatregelen. De politie schat in dat er „zo rond de 300” mensen aanwezig zijn. Op livestreams van verschillende actievoerders zijn mensen te zien die geen afstand houden en evenmin mondkapjes dragen.