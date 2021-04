De Ierse premier Micheal Martin heeft gewaarschuwd dat Noord-Ierland koste wat kost niet mag „terugvallen” naar geweld, verwijzend naar het jarenlange conflict tussen tussen protestantse loyalisten en katholieke nationalisten in de regio. Al ruim een week is het onrustig en zijn er rellen in Noord-Ierland, onder meer uit onvrede over de gevolgen van de brexit.