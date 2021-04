Innovatiefonds Ouderenzorg stelt 2,8 miljoen euro beschikbaar

Het nieuwe Innovatiefonds Ouderenzorg (IFOZ) stelt 2,8 miljoen euro beschikbaar voor vernieuwingen die bijdragen aan arbeidsbesparing in de ouderenzorg of aan de zelfredzaamheid van ouderen in huis. Reden voor de oprichting van het fonds is dat de ouderenzorg steeds meer onder druk staat. „Er zijn lange wachtlijsten en het personeelstekort is groot”, zegt IFOZ-bestuurder Rogier van der Hooft. „De enige weg voorwaarts is vernieuwen en innoveren.”