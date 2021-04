Worstelen met de grillen van de markt

Een geitenhouder hoeft niet van geitenkaas te houden. Net zomin als een akkerbouwer die prei en kolen teelt hier per se een fan van is. In die zin is ”Bij de boer” wel wat romantisch. De elf Vlaamse ondernemers die in dit boek hun familierecepten delen, beperken zich namelijk tot hun belangrijkste product. Maar verder is de sfeer nuchter. De boeren verbloemen niet dat het hard werken is om het hoofd boven water te houden. Tegelijk geven ze iets door van wat hen motiveert om het vol te houden.