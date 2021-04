De politie heeft een 80-jarige vrouw uit Volendam aangehouden op verdenking van brandstichting. Ze wordt ervan verdacht brand te hebben gesticht in een woning in haar woonplaats waarbij de twee aanwezige bewoners in het huis gewond raakten. De slachtoffers, die volgens een politiewoordvoerder van ongeveer dezelfde leeftijd zijn als de mogelijke dader, hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis vervoerd.