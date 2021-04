Demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) is bezorgd over de ontstane bestuurlijke situatie in Limburg na het opstappen van het provinciebestuur en de gouverneur, Theo Bovens. Ze gaat zo spoedig mogelijk met Bovens in overleg om te bepalen wat de volgende stap moet zijn, laat Ollongren in een eerste reactie weten. In Limburg wordt de Commissaris van de Koning gouverneur genoemd.