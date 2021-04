Partijleider Sigrid Kaag vindt dat haar partij D66 het voortouw heeft genomen in de formatie, onder meer door Herman Tjeenk Willink als informateur voor te dragen. Maar het is volgens haar niet zo dat verder initiatief alleen aan D66 is. De SP vindt dat de bal nu toch echt bij Kaag ligt, maar daar gaat ze niet in mee. „Ik voel me verantwoordelijk, maar we spelen een teamspel hier, ik speel geen solotennis.”