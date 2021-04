De Limburgse gouverneur Theo Bovens (CDA) is opgestapt. In een toespraak voor Provinciale Staten maakte Bovens vrijdagmiddag zijn aftreden bekend. Hij blijft wel waarnemer tot een opvolger is benoemd. Eerder vrijdag stapten ook de vijf gedeputeerden op. Beide CDA-gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus trokken zich twee weken geleden al terug uit het provinciebestuur.