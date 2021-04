Gesteggel en stekeligheden over en weer kenmerkten de derde dag van de inhoudelijke behandeling van het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Het was vrijdag de beurt aan de advocaat van hoofdverdachte Ridouan Taghi om kroongetuige Nabil B. aan een verhoor te onderwerpen. De vragen waren vaak zeer gedetailleerd, waardoor meer dan eens onduidelijkheid bestond wat er precies de bedoeling van was.